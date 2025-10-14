Рашисти за добу втратили 1200 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209661-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-200-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 125 тис. 150 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 200 осіб. Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 256 танків;

23 тис. 345 бойових броньованих машин;

33 тис. 628 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 520 одиниць РСЗВ;

1 тис. 225 одиниць засобів ППО;

427 літаків;

346 гелікоптерів;

69 тис. 632

БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 859 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

64 тис. 188 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 977 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього:

здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню;

залучив для ураження 5 тис. 214 дронів-камікадзе;

завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.