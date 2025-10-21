Новости
Ракурс
Тубус с авиаракетами нашли в Харьковской области, фото: ГСЧС

Тубус с неразорванными авиаракетами нашли на поле на Харьковщине (ФОТО)

21 окт 2025, 17:46
999

На Харківщині місцеві жителі знайшли на полі тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами і одразу зателефонували надзвичайникам.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення, — розповіли у відомстві.

Якщо ви побачили підозрілий предмет — одразу телефонуйте за номером «101»! — наголошують у ДСНС.

Тубус із авіаракетами знайшли на Харківщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


