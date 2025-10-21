Тубус із авіаракетами знайшли на Харківщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209813-tubus-iz-nerozirvanymy-aviaraketamy-znayshly-na-poli-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

На Харківщині місцеві жителі знайшли на полі тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами і одразу зателефонували надзвичайникам.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення, — розповіли у відомстві.