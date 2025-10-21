Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тубус із авіаракетами знайшли на Харківщини, фото: ДСНС

Тубус із нерозірваними авіаракетами знайшли на полі на Харківщині (ФОТО)

21 жов 2025, 17:46
999

На Харківщині місцеві жителі знайшли на полі тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами і одразу зателефонували надзвичайникам.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення, — розповіли у відомстві.

Якщо ви побачили підозрілий предмет — одразу телефонуйте за номером «101»! — наголошують у ДСНС.

Тубус із авіаракетами знайшли на Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів