Рашисты 21 октября нанесли удар по перекрестку в Сумах, фото: ГСЧС
Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вдень завдали удару по проїзній частині у Сумах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок російського удару:
- травмовано 12 людей;
- пошкоджено цивільні автомобілі та об'єкт інфраструктури;
- вибуховою хвилею вибито вікна у трьох багатоповерхівках.
На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію, — розповіли у ДСНС.