Рашисты 21 октября нанесли удар по перекрестку в Сумах, фото: ГСЧС

Последствия удара по перекрестку в Сумах показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

21 окт 2025, 20:17
Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вдень завдали удару по проїзній частині у Сумах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок російського удару:

  • травмовано 12 людей;
  • пошкоджено цивільні автомобілі та об'єкт інфраструктури;
  • вибуховою хвилею вибито вікна у трьох багатоповерхівках.

На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію, — розповіли у ДСНС.

Рашисти 21 жовтня завдали удару по перехрестю у Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


