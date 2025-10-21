Рашисты 21 октября нанесли удар по перекрестку в Сумах, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209817-posledstviya-udara-po-perekrestku-v-sumah-pokazala-gschs-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вдень завдали удару по проїзній частині у Сумах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок російського удару:

травмовано 12 людей;

пошкоджено цивільні автомобілі та об'єкт інфраструктури;

вибуховою хвилею вибито вікна у трьох багатоповерхівках.