Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти 21 жовтня завдали удару по перехрестю у Сумах, фото: ДСНС

Наслідки удару по перехрестю у Сумах показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

21 жов 2025, 20:17
999

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вдень завдали удару по проїзній частині у Сумах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок російського удару:

  • травмовано 12 людей;
  • пошкоджено цивільні автомобілі та об'єкт інфраструктури;
  • вибуховою хвилею вибито вікна у трьох багатоповерхівках.

На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію, — розповіли у ДСНС.

Рашисти 21 жовтня завдали удару по перехрестю у Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів