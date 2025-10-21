Рашисти 21 жовтня завдали удару по перехрестю у Сумах, фото: ДСНС

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вдень завдали удару по проїзній частині у Сумах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок російського удару:

травмовано 12 людей;

пошкоджено цивільні автомобілі та об'єкт інфраструктури;

вибуховою хвилею вибито вікна у трьох багатоповерхівках.