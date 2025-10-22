Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 50 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

22 окт 2025, 10:32
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 133 тис. 250 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 280 танків;
  • 23 тис. 447 бойових броньованих машин;
  • 33 тис. 914 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 524 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 229 одиниць засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 346 гелікоптерів;
  • 72 тис. 760 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 864 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 65 тис. 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 981 одиницю спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 тис. 110 обстрілів, зокрема 89 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 488 дронів-камікадзе.

Рашисти завдавали авіаударів:

  • по Харкову;
  • Лиману та Костянтинівці Донецької області;
  • Олександрівці та Малинівці Дніпропетровської області;
  • Рівнопіллю, Солодкому та Запоріжжю Запорізької області;
  • Херсону.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров