Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 50 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209828-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-50-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 133 тис. 250 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 280 танків;
- 23 тис. 447 бойових броньованих машин;
- 33 тис. 914 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 524 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 229 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 72 тис. 760 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 864 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 65 тис. 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 981 одиницю спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.
Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 тис. 110 обстрілів, зокрема 89 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 488 дронів-камікадзе.
Рашисти завдавали авіаударів:
- по Харкову;
- Лиману та Костянтинівці Донецької області;
- Олександрівці та Малинівці Дніпропетровської області;
- Рівнопіллю, Солодкому та Запоріжжю Запорізької області;
- Херсону.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.