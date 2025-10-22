Рашисти за добу втратили понад тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209828-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-50-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 133 тис. 250 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 280 танків;

23 тис. 447 бойових броньованих машин;

33 тис. 914 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 524 одиниці РСЗВ;

1 тис. 229 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

72 тис. 760 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 864 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

65 тис. 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 981 одиницю спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 тис. 110 обстрілів, зокрема 89 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 488 дронів-камікадзе.

Рашисти завдавали авіаударів:

по Харкову;

Лиману та Костянтинівці Донецької області;

Олександрівці та Малинівці Дніпропетровської області;

Рівнопіллю, Солодкому та Запоріжжю Запорізької області;

Херсону.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.