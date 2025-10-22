Новости
Ракурс
Последствия российского удара по инфраструктуре Сумщины, фото: ГСЧС

Рашисты ночью ударили по инфраструктуре Сумской общины — возник пожар (ФОТО)

22 окт 2025, 11:35
Росіяни в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали удару по одному з об'єктів інфраструктури Сумської громади.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

З перших хвилин на місці події працювали фахівці ДСНС. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Постраждалих не має, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по інфраструктурі Сумщини, фото: ДСНС

Нагадаємо, рашисти вчора, 21 жовтня, вдарили безпілотником по перехрестю у Сумах. В ОВА повідомили, що загалом після атаки за медичною допомогою звернулися 12 постраждалих, дев’ятеро лікуються амбулаторно, ще трьох госпіталізували, їх стан стабільний.

Источник: Ракурс


