Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по інфраструктурі Сумщини, фото: ДСНС
Рашисти вночі вдарили по інфраструктурі Сумської громади — виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209830-rashysty-vnochi-vdaryly-po-infrastrukturi-sumskoyi-gromady-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали удару по одному з об'єктів інфраструктури Сумської громади.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
З перших хвилин на місці події працювали фахівці ДСНС. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Постраждалих не має, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, рашисти вчора, 21 жовтня, вдарили безпілотником по перехрестю у Сумах. В ОВА повідомили, що загалом після атаки за медичною допомогою звернулися 12 постраждалих, дев’ятеро лікуються амбулаторно, ще трьох госпіталізували, їх стан стабільний.