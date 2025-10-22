28 ракет и 405 БПЛА атаковали Украину в ночь на 22 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209833-28-raket-i-405-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-22-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня (із 19.00 21 жовтня) здійснили чергову масовану комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Всього виявлено та здійснено супровід 433 засобів повітряного нападу ворога:
- 405 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму (близько 250 із них — «шахеди»);.
- 11 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — Брянська та Ростовська області РФ, а також тимчасово окуповані території Донецької області);
- дев’яти 9 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків — Курська та Воронезька області РФ, а також тимчасово окупований Крим);
- чотирьох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Ростовської області РФ;
- чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків — тимчасово окуповані території Запорізької області).
Основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина, — розповіли в Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:
- 333 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);
- вісім крилатих ракет «Іскандер-К»;
- шість балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БПЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі, — зазначили в Повітряних силах.