Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня (із 19.00 21 жовтня) здійснили чергову масовану комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Всього виявлено та здійснено супровід 433 засобів повітряного нападу ворога:

405 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму (близько 250 із них — «шахеди»);.

11 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — Брянська та Ростовська області РФ, а також тимчасово окуповані території Донецької області);

дев’яти 9 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків — Курська та Воронезька області РФ, а також тимчасово окупований Крим);

чотирьох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Ростовської області РФ;

чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків — тимчасово окуповані території Запорізької області).

Основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина, — розповіли в Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

333 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);

вісім крилатих ракет «Іскандер-К»;

шість балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.