Последствия российской воздушной атаки по Киеву, фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество пострадавших в результате ночной российской атаки (ФОТО)

22 окт 2025, 13:55
У Києві до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок масштабної повітряної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 жовтня.

П’ятеро з постраждалих — діти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також відомо про двох загиблих.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російського обстрілу, — розповіли у ДСНС. — Психологи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань у житлову забудову. Наразі вони допомогли 88 особам.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

