Последствия российской воздушной атаки по Киеву, фото: ГСЧС
У Києві до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок масштабної повітряної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 жовтня.
П’ятеро з постраждалих — діти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також відомо про двох загиблих.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російського обстрілу, — розповіли у ДСНС. — Психологи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань у житлову забудову. Наразі вони допомогли 88 особам.