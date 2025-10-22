Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки (ФОТО)

22 жов 2025, 13:55
999

У Києві до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок масштабної повітряної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 жовтня.

П’ятеро з постраждалих — діти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також відомо про двох загиблих.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російського обстрілу, — розповіли у ДСНС. — Психологи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань у житлову забудову. Наразі вони допомогли 88 особам.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів