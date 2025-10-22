Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки (ФОТО)
У Києві до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок масштабної повітряної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 жовтня.
П’ятеро з постраждалих — діти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також відомо про двох загиблих.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російського обстрілу, — розповіли у ДСНС. — Психологи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань у житлову забудову. Наразі вони допомогли 88 особам.