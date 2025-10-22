Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

У Києві до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок масштабної повітряної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 жовтня.

П’ятеро з постраждалих — діти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також відомо про двох загиблих.