24 октября будут применять почасовые отключения электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n209873-24-oktyabrya-budut-primenyat-pochasovye-otklucheniya-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання
електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують в «Укренерго».
Зазначається, що графіки погодинних відключень діятимуть із 07.00 до 23.00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Графіки обмеження потужності — з 07.00 до 23.00 для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».
Сьогодні, 23 жовтня, через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, у 12 регіонах застосовують графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно у період з 07.00 до 23.00.