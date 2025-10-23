Новости
В Украине применяют отключение электроэнергии, фото:

24 октября будут применять почасовые отключения электроэнергии — Укрэнерго

23 окт 2025, 21:41
В Україні завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що графіки погодинних відключень діятимуть із 07.00 до 23.00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Графіки обмеження потужності — з 07.00 до 23.00 для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Сьогодні, 23 жовтня, через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, у 12 регіонах застосовують графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно у період з 07.00 до 23.00.

Источник: Ракурс


