В Україні застосовують відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n209873-24-jovtnya-zastosovuvatymu-pogodynni-vidkluchennya-elektroenergiyi-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що графіки погодинних відключень діятимуть із 07.00 до 23.00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Графіки обмеження потужності — з 07.00 до 23.00 для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Сьогодні, 23 жовтня, через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, у 12 регіонах застосовують графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно у період з 07.00 до 23.00.