Ракурс

В Україні сьогодні, 24 жовтня, у 12 регіонах вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Причиною цього є наслідки російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Сьогодні з 07.00 до 23.00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, — розповіли у компанії.

Зазначається, що внаслідок чергових російських ударів по енергооб'єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема — у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 24 жовтня, воно було таким, як в цей же час попереднього дня — у четвер 23 жовтня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 2,6% вищим, ніж максимум попередньої доби — у середу, 22 жовтня. Причина — менший обсяг застосування заходів обмеження споживання у більшості регіонів України.