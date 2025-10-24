Агент ФСБ задержан в Киеве, фото: СБУ

https://racurs.ua/n209883-agent-fsb-pytalsya-podjech-zdanie-instituta-nacionalnoy-pamyati-foto.html

Ракурс

У центрі Києва затримано агента ФСБ, який за завданням ворога намагався підпалити будівлю Інституту національної пам’яті.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Для вчинення злочину фігурант придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби, — вказано в повідомленні. — Потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

За інформацією спецслужби, окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента рф затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати «зручний» момент для підпалу, — зазначили в СБУ.

Як встановило розслідування:

виконавцем замовлення ФСБ виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку «легких заробітків» у Telegram-каналах;

після вербування він спочатку виконав «контрольне» завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті мультівен Сил оборони;

згодом ФСБ відрядила агента до Києва, де його і затримала СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на рф. Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.