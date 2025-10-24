Новости
Последствия атаки по Херсону, фото: Херсонская ОВА

В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов (ВИДЕО)

У Херсоні до 21 людини — серед них троє дітей — зросла кількість поранених внаслідок ранкового російського обстрілу міста.

Двоє людей загинули. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що загинули двоє жінок.

Серед постраждалих — 16-річний підліток.

Під час обстрілу у кімнату юнака влучив снаряд, через що він отримав мінно-вибухову травму, поверхові поранення голови і тіла та струс головного мозку, — розповів Прокудін. — Хлопця доставили до лікарні у стані середньої важкості, де медики надали йому необхідну допомогу.

Зазначається, що життю постраждалого підлітка нічого не загрожує.

Источник: Ракурс


