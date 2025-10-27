Читайте также
Рашисты вешают противотанковые мины на «шахеды», фото: Сергей Флеш
Для атак на Сумську область російські загарбники вішають під крила «шахедів» по два контейнери з протитанковими мінами.
За сьогодні, 27 жовтня, вже зафіксовано кілька таких випадків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Якщо хтось знайде такі міни, їх не можна чіпати і не можна під’їжджати до них машинами, підходити близько теж не можна, оскільки вони самоліквідуються через деякий час, — наголосив він. — Особливо попередьте дітей.