Рашисты вешают противотанковые мины на «шахеды», фото: Сергей Флеш

Ракурс

Для атак на Сумську область російські загарбники вішають під крила «шахедів» по два контейнери з протитанковими мінами.

За сьогодні, 27 жовтня, вже зафіксовано кілька таких випадків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.