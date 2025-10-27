Новини
Рашисти вішають протитанкові міни на «шахеди», фото: Сергій Флеш

Рашисти атакують Сумщину «шахедами» з протитанковими мінами (ФОТО)

27 жов 2025, 20:46
Для атак на Сумську область російські загарбники вішають під крила «шахедів» по два контейнери з протитанковими мінами.

За сьогодні, 27 жовтня, вже зафіксовано кілька таких випадків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Якщо хтось знайде такі міни, їх не можна чіпати і не можна під’їжджати до них машинами, підходити близько теж не можна, оскільки вони самоліквідуються через деякий час, — наголосив він. — Особливо попередьте дітей.

Джерело: Ракурс


