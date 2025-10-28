Новости
Последствия российского удара по Запорожскому району, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по дачному обществу в Запорожье — есть пострадавшие (ФОТО)

28 окт 2025, 15:27
999

Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, близько 11.00 завдали удару по території одного з дачних товариств у Запорізькому районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.

Внаслідок обстрілу:

  • отримали травми двоє чоловіків віком 44 та 62 роки. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу;
  • пошкоджено сім дачних будинків;
  • виникло займання господарчої споруди на площі 10 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу.

До ліквідації наслідків залучалися п’ять рятувальників та 1 одиниця техніки, від МПО «Михайлівка» — 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.

Наслідки російського удару по Запорізькому району, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


