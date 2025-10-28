Читайте також
Наслідки російського удару по Запорізькому району, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по дачному товариству на Запоріжжі — є постраждалі (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, близько 11.00 завдали удару по території одного з дачних товариств у Запорізькому районі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.
Внаслідок обстрілу:
- отримали травми двоє чоловіків віком 44 та 62 роки. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу;
- пошкоджено сім дачних будинків;
- виникло займання господарчої споруди на площі 10 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу.
До ліквідації наслідків залучалися п’ять рятувальників та 1 одиниця техніки, від МПО «Михайлівка» — 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.