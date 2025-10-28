Наслідки російського удару по Запорізькому району, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209948-rashysty-vdaryly-po-dachnomu-tovarystvu-na-zaporijji-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, близько 11.00 завдали удару по території одного з дачних товариств у Запорізькому районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.

Внаслідок обстрілу:

отримали травми двоє чоловіків віком 44 та 62 роки. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу;

пошкоджено сім дачних будинків;

виникло займання господарчої споруди на площі 10 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу.

До ліквідації наслідків залучалися п’ять рятувальників та 1 одиниця техніки, від МПО «Михайлівка» — 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.