Рашисти вдарили по базі відпочинку на Чернігівщині — постраждала людина

Російські загарбники вчора, 27 жовтня, близько 22.30 поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту, цього разу це база відпочинку ТОВ «Чексіл-Ярославна». Постраждала літня жінка. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. ДСНС оперативно локалізувала пожежу. Дякую рятувальникам за мужність, — додав він пізніше.