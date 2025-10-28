Рашисти вдарили по базі відпочинку на Чернігівщині — постраждала людина

Читайте також
Наслідки російського удару по Чернігівщині 27 жовтня, фото: Олександр Селіверстов
Російські загарбники вчора, 27 жовтня, близько 22.30 поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту, цього разу це база відпочинку ТОВ «Чексіл-Ярославна». Постраждала літня жінка. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. ДСНС оперативно локалізувала пожежу. Дякую рятувальникам за мужність, — додав він пізніше.