Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Чернігівщині 27 жовтня, фото: Олександр Селіверстов

Рашисти вдарили по базі відпочинку на Чернігівщині — постраждала людина

28 жов 2025, 12:50
999

Російські загарбники вчора, 27 жовтня, близько 22.30 поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту, цього разу це база відпочинку ТОВ «Чексіл-Ярославна». Постраждала літня жінка. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. ДСНС оперативно локалізувала пожежу. Дякую рятувальникам за мужність, — додав він пізніше.

Наслідки російського удару по Чернігівщині 27 жовтня, фото: Олександр Селіверстов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів