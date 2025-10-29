Новости
Ракурс
Последствия российского удара по детской больнице в Херсоне, фото: Херсонская областная прокуратура

Четверо детей от восьми лет пострадали в результате обстрела больницы в Херсоне — прокуратура

29 окт 2025, 17:09
999

Внаслідок обстрілу дитячої лікарні в Херсоні, здійсненого рашистами сьогодні, 29 жовтня, вранці постраждали загалом дев’ятеро людей.

Про це повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Серед постраждалих:

  • четверо дітей віком 8, 9, 15 та 16 років;
  • п’ятеро дорослих віком 66, 56, 55, 40 та 36 років, серед них — троє медичних працівників.

Раніше сьогодні у Херсонській МВА повідомляли, що серед постраждалих — две’ятирічна дівчинка, яка зазнала легких ушкоджень (мінно-вибухової травми та поранення ноги) та 15-річний підліток, який отримав мінно-вибухову травму.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


