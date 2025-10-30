Последствия ночной атаки на Запорожье, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n209996-v-zaporoje-iz-pod-zavalov-izvlekli-tela-dvuh-pogibshih-video.html

Ракурс

У Запоріжжі рятувальники деблокували тіло літнього чоловіка з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок нічного російського удару.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей, — наголосив він.

Федоров зазначив, що госпіталізовано вісьмох людей, постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.