Последствия ночной атаки на Запорожье, фото: Запорожская ОВА

В Запорожье из-под завалов извлекли тела двух погибших (ВИДЕО)

30 окт 2025, 12:57
999

У Запоріжжі рятувальники деблокували тіло літнього чоловіка з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок нічного російського удару.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей, — наголосив він.

Федоров зазначив, що госпіталізовано вісьмох людей, постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

Під наглядом лікарів залишаються шість постраждалих дітей та двоє дорослих, — додав він. — Ще троє дорослих після надання медичної допомоги переведені на амбулаторне лікування. Інші постраждалі на обстеженні. Усім надається необхідна медична допомога.

Источник: Ракурс


