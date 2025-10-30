Наслідки нічної російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Ракурс

У Запоріжжі рятувальники деблокували тіло літнього чоловіка з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок нічного російського удару.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей, — наголосив він.

Федоров зазначив, що госпіталізовано вісьмох людей, постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.