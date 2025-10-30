Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне ударили из РСЗО по Славянску. Фото: ГВА

Россияне ударили из РСЗО по Славянску — трое погибших

30 окт 2025, 15:54
999

Російська окупаційна армія атакувала Слов’янськ у четвер, 30 жовтня.

Сьогодні вранці загарбники застосували для обстрілу міста реактивні системи залпового вогню. Ворог завдав двох ударів, які припали на мікрорайон Лісний. Снаряди розірвалися на вулицях Олімпійська та 95-ї бригади. Про це очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох загиблих. Також внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, котельня та автівки.

Росіяни вдарили з РСЗВ по Слов’янську, троє осіб загинули. Фото: МВА

Росіяни вдарили з РСЗВ по Слов’янську, троє осіб загинули. Фото: МВА

Нагадаємо, 29 жовтня російські загарбники атакували FPV-дроном евакуаційний автомобіль волонтерів гуманітарної місії «Проліска» в Костянтинівці на Донеччині. На щастя, ніхто з людей не постраждав, бо машина була броньована.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров