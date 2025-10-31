ВСУ перешли в контрнаступление на Покровском направлении — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210040-vsu-pereshli-v-kontrnastuplenie-na-pokrovskom-napravlenii-smi-video.htmlРакурс
ЗСУ перейшли у контрнаступ, щоб відновити ключові позиції на Покровському напрямку.
Про це сьогодні, 31 жовтня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив журналіст видання The Economist Олівер Керролл.
За інформацією військової розвідки України, поблизу Покровська проводиться смілива контрнаступальна операція з метою відновлення ключових логістичних маршрутів, — зазначив він.
Також Керролл опублікував відео, на якому, ймовірно, показано десантування з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем.
Він зазначив, що наразі достовірність відео не підтверджена.
New. Hearing Ukraine’s military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S
— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025