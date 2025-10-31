ВСУ начали контрнаступление на Покровском направлении, фото: Oliver Carroll

ЗСУ перейшли у контрнаступ, щоб відновити ключові позиції на Покровському напрямку.

Про це сьогодні, 31 жовтня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив журналіст видання The Economist Олівер Керролл.

За інформацією військової розвідки України, поблизу Покровська проводиться смілива контрнаступальна операція з метою відновлення ключових логістичних маршрутів, — зазначив він.

Також Керролл опублікував відео, на якому, ймовірно, показано десантування з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем.

Він зазначив, що наразі достовірність відео не підтверджена.