Обезвреживание российских беспилотников, фото: Аварийно-спасательный отряд спецназначения ГСЧС Черниговщины

На Черниговщине обезвредили упавшие на открытой местности «шахеды» (ФОТО, ВИДЕО)

5 ноя 2025, 14:57
999

На Чернігівщині у Корюківському районі учора, 4 листопада, сапери ДСНС знешкодили бойові частини російських безпілотників, що впали на відкриту територію та не здетонували.

Про це повідомляється на Фейсбук Аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Чернігівщини.

Небезпека була особливо високою, адже поруч розташовані житлові будинки, — вказано в повідомленні. — Фахівці, дотримуючись усіх заходів безпеки, вилучили та знищили вибухонебезпечні предмети у спеціально визначеному місці.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів або уламків безпілотників:

  • не наближайтеся до них;
  • не торкайтеся;
  • негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.

Знешкодження російських безпілотників, фото: Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ДСНС Чернігівщини

Источник: Ракурс


