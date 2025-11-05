Знешкодження російських безпілотників, фото: Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ДСНС Чернігівщини

На Чернігівщині у Корюківському районі учора, 4 листопада, сапери ДСНС знешкодили бойові частини російських безпілотників, що впали на відкриту територію та не здетонували.

Про це повідомляється на Фейсбук Аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Чернігівщини.

Небезпека була особливо високою, адже поруч розташовані житлові будинки, — вказано в повідомленні. — Фахівці, дотримуючись усіх заходів безпеки, вилучили та знищили вибухонебезпечні предмети у спеціально визначеному місці.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів або уламків безпілотників: