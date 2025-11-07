Когда начнется программа бесплатных перевозок УЗ-3000, рассказала Свириденко

Программа УЗ-3000 начнется в декабре, фото: Wikimedia Commons

Програма з безкоштовних перевезень залізницею УЗ-3000 повинна запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом чотирьох місяців.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж вартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень, — зазначила вона.

За словами Свириденко, через активні бойові дії та наслідки війни обсяги вантажних перевезень зменшуються. Тож, цього ресурсу вже не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю і реальною ціною квитка:

Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. Це десь 13 млрд гривень. Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама «Укрзалізниця» за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності.

Свириденко зазначила, що програма «УЗ-3000» не фінансується з бюджетних коштів, виділених для «Укрзалізниці».

Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на «Укрзалізницю», — додала вона.

