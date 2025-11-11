«Укрэнерго» ввело аварийные отключения в нескольких областях

Ракурсhttps://racurs.ua/
Аварійні відключення електроенергії запроваджені у кількох областях України через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.
Про це сьогодні, 11 листопада, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».
У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, — наголошують у компанії. — Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах — тимчасово не діють.
Зазначається, що після скасування аварійних знеструмлень усі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.
Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».
