«Укрэнерго» ввело аварийные отключения в нескольких областях

Аварійні відключення електроенергії запроваджені у кількох областях України через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це сьогодні, 11 листопада, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, — наголошують у компанії. — Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах — тимчасово не діють.

Зазначається, що після скасування аварійних знеструмлень усі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.