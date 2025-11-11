«Укренерго» запровадило аварійні відключення у кількох областях

У кількох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210218-ukrenergo-zaprovadylo-avariyni-vidkluchennya-u-kilkoh-oblastyah.html

Ракурс

Аварійні відключення електроенергії запроваджені у кількох областях України через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це сьогодні, 11 листопада, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, — наголошують у компанії. — Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах — тимчасово не діють.

Зазначається, що після скасування аварійних знеструмлень усі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.