Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У кількох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, фото:

«Укренерго» запровадило аварійні відключення у кількох областях

11 лис 2025, 13:15
999

Аварійні відключення електроенергії запроваджені у кількох областях України через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це сьогодні, 11 листопада, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, — наголошують у компанії. — Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах — тимчасово не діють.

Зазначається, що після скасування аварійних знеструмлень усі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

«Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів