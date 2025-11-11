Російські обстріли призвели до знеструмлень в низці регіонів України, фото:

https://racurs.ua/ua/n210215-cherez-rosiyski-obstrily-ie-znestrumlennya-u-troh-oblastyah-ukrenergo.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж минулої доби завдали ударів по енергооб'єктах у кількох областях України.

Внаслідок цього на ранок сьогоднішнього дня, 11 листопада, є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії:

до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг;

також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час минулого дня — у понеділок 19 листопада.

Причина — хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі, — зазначили в «Укренерго».

Також через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) — на ранок повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у Кіровоградській області. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.