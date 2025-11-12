Российский дрон атаковала объект «Укрзализныци», погиб стрелок военизированной охраны. Фото:

https://racurs.ua/n210245-rf-atakovala-obekt-ukrzaliznyci-pogib-strelok-voenizirovannoy-ohrany.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нового удару по об'єкту «Укрзалізниці».

Внаслідок влучання російського дрона загинув стрілець воєнізованої охорони «Укрзалізниці», який чергував на одному з інфраструктурних об'єктів залізниці. Про це голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський 12 листопада повідомив у Facebook.

Маємо гірку звістку… Під час чергування на одному з наших інфраструктурних об'єктів від удару ворожого БпЛА загинув стрілець воєнізованої охорони, — йдеться у повідомленні.

За його словами, на об'єкті було обладнане й працююче укриття, де раніше і перебував співробітник. Однак удар наздогнав його буквально за два кроки від укриття — чоловік не встиг повернутись.

Перцовський пообіцяв детально вивчили усі обставини, щоб запобігати таким трагедіям.

Нагадаємо, 31 жовтня в Сумах росіяни вдарили по пасажирському депо. Внаслідок атаки було пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. А в Харківській області атака пошкодила інфраструктуру залізниці в районі Лозової.