Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

138 беспилотников атаковали Украину в ночь на 13 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

13 ноя 2025, 12:03
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 листопада (з 19.00 12 листопада) атакували Україну загалом 138 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також противник запустив одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 10.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни;
  • зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на десяти локаціях.

