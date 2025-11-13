Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 листопада (з 19.00 12 листопада) атакували Україну загалом 138 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).
Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Також противник запустив одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 10.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни;
- зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на десяти локаціях.
