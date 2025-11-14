Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Киева 14 ноября, фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество погибших в результате российской воздушной атаки (ФОТО, ВИДЕО)

14 ноя 2025, 14:56
999

Тіло ще однієї жертви російської повітряної атаки деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Деснянському районі Києва.

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Таким чином:

  • кількість загиблих внаслідок російського обстрілу столиці зросла до шести осіб; постраждали п’ятеро людей;
  • 17 осіб, серед яких дитина, врятували надзвичайники.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють психологи ДСНС, кінологи, верхолази спецпідрозділу «Дельта», — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров