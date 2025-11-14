Читайте также
Последствия российских обстрелов Киева 14 ноября, фото: ГСЧС
Тіло ще однієї жертви російської повітряної атаки деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Деснянському районі Києва.
Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Таким чином:
- кількість загиблих внаслідок російського обстрілу столиці зросла до шести осіб; постраждали п’ятеро людей;
- 17 осіб, серед яких дитина, врятували надзвичайники.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють психологи ДСНС, кінологи, верхолази спецпідрозділу «Дельта», — зазначили у ДСНС.