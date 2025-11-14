Новини
Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської повітряної атаки (ФОТО, ВІДЕО)

Тіло ще однієї жертви російської повітряної атаки деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Деснянському районі Києва.

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Таким чином:

  • кількість загиблих внаслідок російського обстрілу столиці зросла до шести осіб; постраждали п’ятеро людей;
  • 17 осіб, серед яких дитина, врятували надзвичайники.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють психологи ДСНС, кінологи, верхолази спецпідрозділу «Дельта», — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


