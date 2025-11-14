Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада, фото: ДСНС

Тіло ще однієї жертви російської повітряної атаки деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Деснянському районі Києва.

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Таким чином:

кількість загиблих внаслідок російського обстрілу столиці зросла до шести осіб; постраждали п’ятеро людей;

17 осіб, серед яких дитина, врятували надзвичайники.