Последствия российской атаки в Сумах, фото: ГСЧС

Російські загарбники сьогодні, 14 листопада, вранці знову атакували промислову зону у Сумах.

Виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Не зважаючи на високе пожежне навантаження, вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Всі осередки горіння ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.

Раніше у Сумські МВА повідомили, що сьогодні вранці сталися ракетний удар по околиці Сум та атака БПЛА. Внаслідок ранкового влучання БПЛА та пожежі в промисловій зоні сталося задимлення. Жителям міста рекомендували щільно закрити вікна та тимчасово обмежити перебування на вулиці.