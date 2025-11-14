Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС
У Сумах ліквідували масштабну пожежу у промисловій зоні (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 14 листопада, вранці знову атакували промислову зону у Сумах.
Виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.
Не зважаючи на високе пожежне навантаження, вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Всі осередки горіння ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.
Раніше у Сумські МВА повідомили, що сьогодні вранці сталися ракетний удар по околиці Сум та атака БПЛА. Внаслідок ранкового влучання БПЛА та пожежі в промисловій зоні сталося задимлення. Жителям міста рекомендували щільно закрити вікна та тимчасово обмежити перебування на вулиці.