Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

У Сумах ліквідували масштабну пожежу у промисловій зоні (ФОТО)

14 лис 2025, 15:37
999

Російські загарбники сьогодні, 14 листопада, вранці знову атакували промислову зону у Сумах.

Виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Не зважаючи на високе пожежне навантаження, вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Всі осередки горіння ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.

Раніше у Сумські МВА повідомили, що сьогодні вранці сталися ракетний удар по околиці Сум та атака БПЛА. Внаслідок ранкового влучання БПЛА та пожежі в промисловій зоні сталося задимлення. Жителям міста рекомендували щільно закрити вікна та тимчасово обмежити перебування на вулиці.

Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів