В Киеве российский дрон вызвал пожар в квартире одного из спасателей, фото: ГСЧС

В Киеве во время ночной атаки спасатель тушил пожар в собственной квартире — МВД (ФОТО)

14 ноя 2025, 19:58
999

У Києві в ніч на сьогодні, 14 листопада, одному з рятувальників — 35-річному Сергію Власенку — довелося боротися із полум’ям у власній квартирі після влучання російського дрона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах. Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент, — розповів міністр.

Клименко зазначив, що в квартирі були мати рятувальника, його дружина з п’ятирічним сином та восьмимісячною донечкою — вони встигли зреагувати на тривогу — і це врятувало їм життя:

Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу — гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей.

Це — важке випробування. Але він його витримав так само, як і кожне «бойове» чергування: професійно та чітко, — додав міністр. — Сергій і його родина втратили житло. Ми не залишили їх самих. Вони вже отримали ключі від службового помешкання. Це — відповідальність системи перед тими, хто щодня рятує інших.

У Києві російський дрон спричинив пожежу в квартирі одного з рятувальників, фото: ДСНС

