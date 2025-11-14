В Киеве российский дрон вызвал пожар в квартире одного из спасателей, фото: ГСЧС

У Києві в ніч на сьогодні, 14 листопада, одному з рятувальників — 35-річному Сергію Власенку — довелося боротися із полум’ям у власній квартирі після влучання російського дрона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах. Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент, — розповів міністр.

Клименко зазначив, що в квартирі були мати рятувальника, його дружина з п’ятирічним сином та восьмимісячною донечкою — вони встигли зреагувати на тривогу — і це врятувало їм життя:

Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу — гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей.