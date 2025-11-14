У Києві під час нічної атаки рятувальник гасив пожежу у власній квартирі — МВС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210309-u-kyievi-pid-chas-nichnoyi-ataky-ryatuvalnyk-gasyv-pojeju-u-vlasniy-kvartyri-mvs-foto.htmlРакурс
У Києві в ніч на сьогодні, 14 листопада, одному з рятувальників — 35-річному Сергію Власенку — довелося боротися із полум’ям у власній квартирі після влучання російського дрона.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах. Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент, — розповів міністр.
Клименко зазначив, що в квартирі були мати рятувальника, його дружина з п’ятирічним сином та восьмимісячною донечкою — вони встигли зреагувати на тривогу — і це врятувало їм життя:
Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу — гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей.
Це — важке випробування. Але він його витримав так само, як і кожне «бойове» чергування: професійно та чітко, — додав міністр. — Сергій і його родина втратили житло. Ми не залишили їх самих. Вони вже отримали ключі від службового помешкання. Це — відповідальність системи перед тими, хто щодня рятує інших.