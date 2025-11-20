РФ вернула в Украину 1 тыс. тел погибших. Фото:

Російська Федерація повернула в Україну 1 тис. тіл загиблих.

Репатріаційні заходи відбулися у четвер, 20 листопада. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українським військовим. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Зазначається, що слідчі найближчим часом здійснять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

У штабі подякували за сприяння Червоному Хресту, а також відзначили роботу СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсмена з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, 23 жовтня в Україну повернули 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Проведенню цього обміну тілами посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.