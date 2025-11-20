Последствия российского ракетного удара по Тернополю, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210423-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-raketnogo-udara-po-ternopolu-vozroslo-do-27-foto.html

Ракурс

У Тернополі з-під завалів будинку, по якому рашисти в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару, дістали тіло жінки.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 27 людей, серед них троє дітей. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також 94 людини постраждали, з них 18 — діти.