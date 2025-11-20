Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Тернополю, фото: ГСЧС
Количество погибших в результате ракетного удара по Тернополю возросло до 27 (ФОТО)https://racurs.ua/n210423-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-raketnogo-udara-po-ternopolu-vozroslo-do-27-foto.htmlРакурс
У Тернополі з-під завалів будинку, по якому рашисти в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару, дістали тіло жінки.
Таким чином, кількість загиблих зросла до 27 людей, серед них троє дітей. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.
Також 94 людини постраждали, з них 18 — діти.
Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття. Тривають аварійно-рятувальні роботи, — зазначили у відомстві.