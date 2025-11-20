Наслідки російського ракетного удару по Тернополю, фото: ДСНС

Ракурс

У Тернополі з-під завалів будинку, по якому рашисти в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару, дістали тіло жінки.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 27 людей, серед них троє дітей. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також 94 людини постраждали, з них 18 — діти.