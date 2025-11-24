Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео
Дроны уничтожили укрытия и автомобили врага на Северо-Слобожанском и Курском направлениях (ВИДЕО)
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках дрони українських прикордонників знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.
РУБпАК «Aquila» прикордонної бригади «Сталевий кордон» знищив 5 ворожих укриттів, 2 антени та 2 авто противника, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.