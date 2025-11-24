Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили укрытия и автомобили врага на Северо-Слобожанском и Курском направлениях (ВИДЕО)

24 ноя 2025, 16:12
999

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках дрони українських прикордонників знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

РУБпАК «Aquila» прикордонної бригади «Сталевий кордон» знищив 5 ворожих укриттів, 2 антени та 2 авто противника, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров