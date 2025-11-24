Новини
Ракурс
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили укриття та автомобілі ворога на Північно-Слобожанському та Курському напрямках (ВІДЕО)

24 лис 2025, 16:12
999

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках дрони українських прикордонників знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

РУБпАК «Aquila» прикордонної бригади «Сталевий кордон» знищив 5 ворожих укриттів, 2 антени та 2 авто противника, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


