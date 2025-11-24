Из-за российской атаки часть учебных заведений Одессы переведена на онлайн-обучение

В части учебных заведений Одессы вводят онлайн-обучение, фото: Pexels

В Одесі через відсутність опалення завтра, 25 листопада, частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів будуть переведені на онлайн-навчання.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак

По лікарнях вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси, — зазначив він.

Лисак додав, що пункти незламності працюють цілодобово по всьому місту.

Нагадаємо, рашисти сьогодні ввечері масовано атакували безпілотниками Одесу. У кількох районах міста зникло електропостачання.