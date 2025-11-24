Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У частині освітніх закладів Одеси запроваджують онлайн-навчання, фото: Pexels

Через російську атаку частина закладів освіти Одеси переведена на онлайн-навчання

24 лис 2025, 22:47
999

В Одесі через відсутність опалення завтра, 25 листопада, частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів будуть переведені на онлайн-навчання.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак

По лікарнях вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси, — зазначив він.

Лисак додав, що пункти незламності працюють цілодобово по всьому місту.

Нагадаємо, рашисти сьогодні ввечері масовано атакували безпілотниками Одесу. У кількох районах міста зникло електропостачання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів