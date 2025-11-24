Через російську атаку частина закладів освіти Одеси переведена на онлайн-навчання

Ракурсhttps://racurs.ua/
У частині освітніх закладів Одеси запроваджують онлайн-навчання, фото: Pexels
Через російську атаку частина закладів освіти Одеси переведена на онлайн-навчанняhttps://racurs.ua/ua/n210481-cherez-rosiysku-ataku-chastyna-zakladiv-osvity-odesy-perevedena-na-onlayn-navchannya.htmlРакурс
В Одесі через відсутність опалення завтра, 25 листопада, частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів будуть переведені на онлайн-навчання.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак
По лікарнях вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси, — зазначив він.
Лисак додав, що пункти незламності працюють цілодобово по всьому місту.
Нагадаємо, рашисти сьогодні ввечері масовано атакували безпілотниками Одесу. У кількох районах міста зникло електропостачання.